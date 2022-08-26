Bakan Dönmez: Ordu ve Ünye´de birer kuyu planlıyoruz



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik. Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz, keşif amaçlı. Bunu da programa aldık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu´ya geldi. İlk olarak Ordu Valiliği´ni ziyaret eden Bakan Dönmez, burada Vali Vekili Bayram Gale tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defteri´ni imzalayan Dönmez, valilik yatırımları hakkında bilgi aldı. Bakan Fatih Dönmez, daha sonra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler´i ziyaret etti. Ziyaretin ardından, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu´nda düzenlenen Enerji Koordinasyon Toplantısı´na katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Dönmez, Ordu ve Ünye´de keşif amaçlı araştırma yapılacağını açıkladı.

`KARADENİZ´İN ARAŞTIRILMASI GEREKEN BİRÇOK BÖLGESİ VAR´

Karadeniz´in araştırılması gereken birçok bölgesi olduğunu belirten Dönmez, "Biliyorsunuz Türkiye Petrolleri, Karadeniz´deki arama ve üretim faaliyetlerine devam ediyor. O saha Sakarya gaz sahası ve Amasra sahamızda da inşallah çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Daha önce de açıkladığımız gibi, 2023´ün ilk çeyreğinde o gazı vatandaşlarımızla buluşturmak isitiyoruz. Ama Karadeniz´in Batı´dan Doğu´ya aranması, araştırılması gereken birçok bölgesi var. Bir taraftan da sismik çalışmaları başlattık. İçinde bulunduğumuz Ordu´nun sahil kesiminden başlayarak deniz yetki alanımıza kadar olan bölgede sismik çalışmalarımızı yaptık, bir kısmı devam eden çalışmalarımız var. Şu anda Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Gemisi de sismiklerine devam ediyor. Daha önce yapılmış olan sismiklerden elde ettiğimiz verileri değerlendirdik, Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz, keşif amaçlı. Onu da programa aldık" diye konuştu.

11 İLÇEYE DOĞAL GAZ MÜJDESİ

Bakan Dönmez, Ordu´nun 11 ilçesine doğal gaz müjdesi de vererek, "Merkez ilçemiz başta olmak üzere Ünye ve Fatsa halihazırda doğal gaz kullanan ilçelerimiz. Toplamda da 130 bin civarında bir gaz abonesi var. Bu oranları dikkate aldığımızda ilimizin neredeyse yarısının yakınına doğal gaz kullanma imkanı sağlanmış durumda. Yeter mi, elbette yetmez. Biz de son aylarda ve son yıllarda ilimizden gelen talepleri değerlendirmeye aldık. Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, İkizce, Kabadüz, Korgan, Kumru, Perşembe ve Ulubey ilçelerimize 2022-2025 döneminde inşallah gaz vermeyi planlıyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez, toplantının ardından gezi teknesiyle Ordu sahilinde tur attı. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-08-26 19:36:47



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