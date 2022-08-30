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Karadeniz´de '30 Ağustos' kutlaması; korteje kucağındaki bebekle katıldı

DHA

Karadeniz´de '30 Ağustos' kutlaması; korteje kucağındaki bebekle katıldı


Mustafa KIRLAKYusuf ÇINAR/ORDU, ÇORUM, TRABZON, SAMSUN, RİZE, GİRESUN, (DHA)DOĞU Karadeniz´de 30 Ağustos Zafer Bayramı´nın 100´üncü yılı düzenlenen törenlerle kutlandı. Çorum'daki törenlerde öğrenci velisi Aynur Gökberk, kucağındaki bebekle korteje katıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı´nın 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Doğu Karadeniz´de Trabzon, Samsun, Sinop, Ordu, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane, Çorum ve Bayburt´ta törenler düzenlendi. Törenlere kent protokolü, gaziler, daire müdürleri, kurum amirleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, polis, askeri erkân ile vatandaşlar katıldı.
Ordu´da Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, valilik makamında Vali Tuncay Sonel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler´in tebrikleri kabul etmesiyle devam etti. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan kutlamalarda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bayram Akşahin yaptı. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ölümsüz bir abidesi olan 30 Ağustos Zaferi ile milletin geleceğinin garanti altına alındığını belirten Akşahin, "Mazisi şan ve şerefle dolu bir milletin çocukları olarak, bu zaferle ne kadar övünsek azdır. Çünkü her evresiyle düşünülmüş, hazırlanmış, yönetilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış bu harekat Türk milletinin ve bağrından çıkardığı ordusunun yüksek kudret ve kahramanlığını bir kez daha kanıtlamıştır" dedi
TRABZON
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Trabzon Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı´na çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın ardından Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Atatürk Anıtı´na çelenk bıraktı. Vali Ustaoğlu daha sonra makamda gerçekleştirilen törende tebrikleri kabul etti.
RİZE
Rize´deki kutlamalar ise sabah saatlerinde Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başladı. Vali Kemal Çeber ve Belediye Başkan Vekili Muhittin Aydın Bilsel, Atatürk Anıtı'na çelenk konulduğu törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı, şiirlerin seslendirildiği kutlamalar kapsamında Rize Belediyesi halk oyunları ekibi de gösteri sundu.
SAMSUN
Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100´üncü yıl dönümü kutlamaları, Atatürk Anıtı önündeki tören ile başladı. Anıta çelenk konulması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan tören; şeref defterinin imzalanması ile devam etti. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra "Bu şanlı zafer tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının, tarih sahnesine yeniden çıkışının ilanı olmuştur" dedi.
ÇORUM
Çorum'da Büyük Zafer´in yıl dönümü dolayısıyla Kadeş Barış Meydanı´nda tören düzenlendi. Çeşitli gösterilerin yapıldığı törende, Çorum Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri yaptı. 30 Ağustos Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen müsabakalarda derece elde eden sporculara da ödülleri verildi. Öğrencilerin şiirler okuduğu tören, kurumların kortej geçişi düzenlendi. Törenlerde öğrenci velilerinden Aynur Gökberk, kucağındaki bebeği ile birlikte kortej geçişine katıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-08-30 14:33:17

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