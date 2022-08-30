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Ordulu `üçüz nineler´ tek kaldı

DHA

Ordulu `üçüz nineler´ tek kaldı


Mustafa KIRLAK/PERŞEMBE (Ordu), (DHA)ORDU'nun Perşembe ilçesinde yaşayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın talimatıyla 9 yıl önce kendilerine ev yapılan, 'üçüz nineler´den geçen yıl kanserden vefat eden Hayriye Sarı´nın (84) ardından Emriye Sarı (93) da kronik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Üçüz ninelerden geriye Hacer Sarı (94) kaldı.
İlçeye bağlı Yazlık Mahallesi'nde yaşayan üçüzler Emriye (93), Hacer (93) ve Hayriye Sarı (84), 9 yıl önce konuk olarak katıldıkları bir televizyon programında barındıkları ev ile ilgili sıkıntılarını dile getirince, programı izleyen dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bu durumdan etkilendi. Emine Erdoğan'ın talimatıyla Perşembe Kaymakamlığı tarafından eski ev yıkılarak, yerine 2 katlı 53 metrekare ev yapıldı. Üçüzlerin bütün ihtiyaçları da İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SDYV) tarafından sağlandı. 
BİR ACI HABER DAHA GELDİ
Birlikte yaşayan ve ilik kanseri tedavisi gören üçüzlerden Hayriye Sarı, 2016 yılında tedavi gördüğü Fatsa Devlet Hastanesi´nde hayatını kaybetti. İkiz kalan Emriye ile Hacer kardeşlerden bir acı haber daha geldi. Alzheimer tedavisi gören Emriye Sarı, geçen cumartesi evde rahatsızlanarak, Ordu Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Emriye Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Emriye Sarı, yarın ilçede düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Ordu / Perşembe Mustafa KIRLAK
2022-08-30 19:05:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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