Ölü bulundu, yabani hayvan saldırısına uğradığı belirlendi

Ahmet BAYRAK/ (Ordu),(DHA)ORDU´nun Ulubey ilçesinde Tuncay Yağızoğlu (46), samanlık çatısında ölü bulundu. Kafası ve vücudunun bazı yerlerinde diş izlerine rastlanılan Yağızoğlu´nun, yabani hayvan saldırısına uğrayıp kaçarak çıktığı çatıda hayatını kaybettiği belirlendi.
İlçenin Çubuk Mahallesi´nde yaşayan Tuncay Yağızoğlu, dün akşam saatlerinde ayrıldığı evine geri dönmedi. Ailesi, haber alamadığı Yağızoğlu için çevrede bugün arama çalışması başlattı. Yakınları, Tuncay Yağızoğlu´nu, yamaç arazide samanlık çatısında hareketsiz halde buldu, jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gönderilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yağızoğlu´nun öldüğü belirlendi. Kafası ve vücudunun bazı yerlerinde diş izlerine rastlanılan Yağızoğlu´nun yapılan incelemede yabani hayvan saldırısına uğrayıp, kaçmaya çalıştığı çatıda hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Yağızoğlu´nun cansız bedeni, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ulubey Ahmet BAYRAK
2022-09-07 15:40:53
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