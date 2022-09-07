Sağlıkçı, fındık bahçesinde rahatsızlanan kadını, 300 metre sırtında taşıyıp ambulansa ulaştırdı

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Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'da, fındık bahçesinde rahatsızlanan A.Ç. (77) adlı kadını, bir sağlık görevlisi sırtında yaklaşık 300 metre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Kabadüz ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde kronik hipertansiyon hastası olan A.Ç., fındık hasadı yaparken rahatsızlandı. İshal, kusma ve yüksek ateş şikayetleri görülen A.Ç. için yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, arazi şartlarının elverişsizliği nedeniyle hastaya yürüyerek ulaştı. Fındık bahçesinde ilk müdahalesini yapılan A.Ç.´yi bir sağlık görevlisi, sırtında yaklaşık 300 metre taşıyarak ambulansa ulaştırdı. A.Ç., kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Ordu / Kabadüz Mustafa KIRLAK

2022-09-07 17:30:49



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