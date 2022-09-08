Bisikletle dereye yuvarlanan Emir, 52 günlük yaşam savaşını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bisikletle dereye yuvarlanan Emir, 52 günlük yaşam savaşını kaybetti

DHA

Bisikletle dereye yuvarlanan Emir, 52 günlük yaşam savaşını kaybetti


Mustafa KIRLAK/FATSA (Ordu), (DHA)ORDU'nun Fatsa ilçesinde bisikletiyle dereye yuvarlanan Emir Can Topal (14), 52 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, 18 Temmuz'da ilçeye bağlı Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Lise 2'nci sınıf öğrencisi Emir Can Topal, arkadaşı Furkan Mert Dal (14) ile bindiği bisikletle giderken, dereye yuvarlandı. Kazada, Topal ile Dal yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Emir Can Topal, Samsun'da özel hastaneye sevk edildi. Tedavisi tamamlanan Furkan Mert Dal ise taburcu edildi.
Emir Can Topal, 52 gün sonra, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Topal'ın cenazesi, Ordu'nun Çamaş ilçesinde toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK
2022-09-08 12:26:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sağlıkçı, fındık bahçesinde rahatsızlanan kadını, 300 metre sırtında taşıyıp ambulansa ulaştırdı
YEREL HABERLER Sağlıkçı, fındık bahçesinde rahatsızlanan kadını, 300 ...
Altınordu'da mobil sağlık tarama aracı hizmete devam ediyor
YEREL HABERLER Altınordu'da mobil sağlık tarama aracı hizmete devam ...
Ölü bulundu, yabani hayvan saldırısına uğradığı belirlendi
YEREL HABERLER Ölü bulundu, yabani hayvan saldırısına uğradığı ...
Ordu'da bir kişi fındık bahçesindeki ahşap kulübenin çatısında ölü bulundu
YEREL HABERLER Ordu'da bir kişi fındık bahçesindeki ahşap kulübenin ...
Ordu'da sağlık personeli hastayı sırtında ambulansa taşıdı
YEREL HABERLER Ordu'da sağlık personeli hastayı sırtında ambulansa ...
Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
YEREL HABERLER Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Şehit Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin cenazesi toprağa verildi (2)
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin cenazesi toprağa ...
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti, memleketi ...
Ordu'da inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER Ordu'da inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin naaşı memleketi Ordu'ya getirildi
YEREL HABERLER Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin naaşı ...
Şehit Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin cenazesi Ordu'da
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin cenazesi Ordu'da
Ordu'da bir kişi tartıştığı kuzeni tarafından bıçakla öldürüldü
YEREL HABERLER Ordu'da bir kişi tartıştığı kuzeni tarafından bıçakla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.