Karadeniz'de avlanan balıkçılar denetlendi



Mustafa KIRLAK/ PERŞEMBE (Ordu), (DHA)- ORDU İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Karadeniz'de balık avına çıkan teknelerde denetim gerçekleştirildi.

Denizlerde av yasağının bitmesiyle beraber balıkçılara yönelik denetimler arttı. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Perşembe ilçesinde balıkçı teknelerine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde teknelere çıkan ekipler, avlanan balıkların boyları ve teknelerin evraklarını kontrol etti. Yapılan denetimlerde balıkçıların kurallara uygun avcılık yaptığı belirlendi.

Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, su ürünleri sektörünün ülke için olduğu kadar Ordu için de önemli bir sektör olduğunu belirterek, "Gerek istihdama sağladığı katkı gerekse ekonomiye sağladığı katkı bakımından su ürünleri sektörü oldukça önemli. İlimizde avcılık ve yetiştiricilik ile elde edilen su ürünleri miktarlarına bakıldığında ilimiz ekonomisine çok ciddi bir getiri sağlanıyor. 2021 yılı rakamları ile yaklaşık 700 milyon TL civarında da bu sektörden katkı sağlandı. Ülkemizin değişik bölgelerinde gemilerde görev yapan Ordu nüfusuna kayıtlı yaklaşık 7 bin civarında vatandaşımız var, bu gemilerde çalışıyorlar. Dolayısıyla bu yönüyle istihdama da önemli bir katkı sağlıyor" dedi.

'AVLANAN BALIKLARIN 35 SANTİMETRE VE ÜZERİNDE OLDUĞUNU GÖRDÜK'

"Böylesine önemli bir sektörde sürdürülebilirliği sağlamamız gerekiyor" diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sürdürülebilirliğin sağlanması noktasında da gerek balıkçılarımıza gerekse tarım il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan su ürünleri kontrol ekiplerimize önemli görevler düşüyor. Balıkçılarımız kurallara uygun hazırlık yapmak sureti ile bu sektörün sürdürülebilirliğini sağlamaya katkı veriyorlar, biz de kurallara uygun avcılık yapmayanların, kurallara uygun avcılık yapmalarını sağlamak amacıyla kontrol ekiplerimiz tarafından denetimler yapmak sureti ile bu sektörün sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışıyoruz. Perşembe deniz sahasında gırgır teknelerine yönelik bir denetim gerçekleştirdik. Bu denetimde belge kontörlü ve balık boylarının kurallara uygun olup olmadığını, istenilen balık boylarında avcılık yapılıp yapılmadığının tespitini yaptık. Mutlu olduğumuz tablo gerçekleşti, palamutta asgari balık boyutunun 25 santimetre olması gerekiyorken, yakalanan balıkların 35 santimetre ve üzerinde olduğunu gördük. Balıkçılarımızın belge noktasında da bir eksiklerinin olmadığını, kurallara uygun avcılık yaptıklarını tespit etmiş olduk" diye konuştu.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK ANLAMINDA BU DENETİMLERİN OLMASI LAZIM'

Perşembe Su Ürünleri Kooperatifi Ünal Karadeniz, sürdürülebilir balıkçılık için denetimlerin yapılması gerektiğini ifade ederek, "Denetimleri normal karşılıyoruz. Her zaman da destekliyoruz. Sürdürülebilir balıkçılık anlamında bu denetimlerin olması lazım. Art düşünceliler olabilir. Biz her zaman destekliyoruz ve saygıyla karşılıyoruz" dedi.

Balıkçı Yasin Aydın ise denetimlerin yapılması gerektiğini kaydederek, "Denetimleri yerinde buluyoruz. Zaten sıkıntılı bir balıkçılık yapmıyoruz. Balıklarımız iri balık. Genellikle palamut ağı kullandığımız için onların gözü açık alıyor. O içerisindeki ince balıklar da ağın gözünden çıkıyor" ifadelerinde bulundu.

Öte yandan, denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu / Perşembe Mustafa KIRLAK

2022-09-08 19:01:45



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