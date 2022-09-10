Yolcu otobüsündeki turşu bidonlarından uyuşturucu haplar çıktı

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Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)ORDU'nun Ünye ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde, turşu bidonlarının içinde 308 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı Narkotik Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, İstanbul'dan Ünye'ye hareket eden yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler, otobüste seyahat eden M.B.K.'nin üzerinde ve eşyalarında arama yaptı. Aramada, içinde turşu olan 5 litrelik 3 bidon içine gizlenen ve uyuşturucu özelliği bulunan 308 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-09-10 14:16:41



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