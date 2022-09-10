Ordu'da tarım aracı evin bahçesine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı



Mustafa KIRLAK/ GÖLKÖY (Ordu), (DHA)ORDU'nun Gölköy ilçesinde, pat pat olarak tabir edilen tarım aracının bir evin bahçesine devrildiği kazada Sezer Yapıcı (37) hayatını kaybetti, annesi ve yeğeni ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karahasan Mahallesi Fındıklı mevkisinde meydana geldi. Sezer Yapıcı yönetimindeki tarım aracı, geri manevra yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 100 metre aşağıdaki evin bahçesine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Sezer Yapıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Tarım aracında bulunan ve yaralanan annesi Meral Yapıcı (56) ile yeğeni A.Y. de (10) kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Gölköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sezer Yapıcı'nın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Gölköy Mustafa KIRLAK

2022-09-10 20:54:51



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