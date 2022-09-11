Kapısı açık minibüsten düşen kadın ağır yaralandı

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Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) ORDU´nun Altınordu ilçesinde kapısı açık seyir halindeki yolcu minibüsünden düşen Özlem Yayla (34), ağır yaralandı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Yayla´nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı Cumhuriyet Kavşağı´nda meydana geldi. Gökhan A. (37), kullandığı 52 M 5333 yolcu minibüsüyle kapısı açık halde seyir halindeyken, iddiaya göre ani fren yaptı. Bu sırada kapının yanında oturan Özlem Yayla, dengesini kaybederek, açık kapıdan yola düştü. Kafasını yere vuran Yayla, kanlar içerisinde kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yayla, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavi altına alındı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Yayla´nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-09-11 14:28:54



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