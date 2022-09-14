Sarıgül, Miçotakis'e seslendi; Ayıdan post, Amerika´dan dost olmaz



Mustafa KIRLAK/FATSA (Ordu), (DHA)- TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Sayın Miçotakis, Fatsa´da şehidimizin evinden sana sesleniyorum; sakına sakın Amerika´ya güvenme. Ayıdan post, Amerika´dan dost olmaz. Sayın Miçotakis, Türkiye ile dost olmak senin hayrınadır" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu´ya geldi. Ünye, Korgan, Kumru ve Fatsa ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Sarıgül, 4 Eylül´de Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Skorsky tipi helikopterin ikmal faaliyeti sırasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti´nin ailesini ziyaret etti. Ayten ve Yılmaz çifti ile çocukları Halil İbrahim Kesti tarafından karşılanan Sarıgül, aileye taziye temennisinde bulundu. Şehidin ailesi ile bir süre sohbet eden Sarıgül, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sarıgül, "Sınır ötesi operasyonda evladımızı hak dünyaya uğurladık ve şehitlik mertebesine erişti. Babasıyla, kardeşleriyle birlikte berabereyim. Bu vesile ile bütün vatan görevini yapan, özellikle sınır ötesinde hasetlerle, fesatlarla şer güçlerle mücadele veren bayrağımızı ve toprağımızı koruyan bütün Mehmetçiklerimizin gözlerinden öpüyorum" dedi.

`SAKINA SAKIN AMERİKA´YA GÜVENME´

Yunanistan´ın Başbakanı Kiriakos Miçotakis´e seslenen Sarıgül, "Sayın Miçotakis; NATO, Amerika´nın adeta aparatı. Yunanistan ise Amerika´nın bir eyaleti durumunda oldu. Bu durum Yunanistan´a hiçbir şey sağlamaz. Sayın Miçotakis, silahlanmayı acele bırakın. Türkiye hakkında konuşmayı acele bırakın. Karasularımızla oynamayı acele bırakın. Türk halkının sabrını taşırmayın. Biz barıştan yanayız. 'Silahlar gitsin, barış gelsin' diyen bir milletiz. Sabrımızı lütfen taşırmayın, sabrımızı denemeyin. Tam 100 sene önce İzmir´den nasıl ayrıldınız Yunanistan´a gittiniz, o nedenle bugünleri de unutmayın. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hiçbir zaman silah kullanmak istemez. Ama bayrağımız ve toprağımız tehlikeye düşerse, karasularımız tehlikeye düşerse Türk Silahlı Kuvvetlerimizin önünde o zaman inanın hiç kimse duramaz. Sayın Miçotakis, Fatsa´da şehidimizin evinden sana sesleniyorum; sakına sakın Amerika´ya güvenme. Ayıdan post, Amerika´dan dost olmaz. Sayın Miçotakis, Türkiye ile dost olmak senin hayrınadır" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

2022-09-14 21:05:41



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