Ordu'da 'Zümrüt Fındık Festivali' başladı



Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)- ORDU´da bu yıl ilk kez düzenlenen `Zümrüt Fındık Festivali´ halk oyunları gösterisi ve kortej yürüyüşüyle başladı. 3 gün sürecek olan festivalde konserlerin yanı sıra çeşitli etkinlikler yapılacak.

Ordu'da valilik ve belediye tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen `Zümrüt Fındık Festivali´ başladı. 3 gün sürecek festivalin startı, Altınordu ilçesindeki Ceren Özdemir Meydanı´nda verildi. Açılış törenine Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meydanda toplanan halk oyunları ekibi, gösterileriyle büyük beğeni topladı. Festival kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşü Atatürk Anıtı´nda sona erdi.

`FINDIK BURADA HAYATIN KENDİSİ´

Festival programının açılışında konuşan Ordu Valisi Tuncay Sonel, fındığın ülke için önemine dikkat çekerek, "Fındığın dünyada en fazla üretimi Türkiye'de, ülkemizde de Ordu da birinci sırada. Tabii fındık burada hayatın kendisi. Burada bürokrat olun ister iş insanı olun, ister akademisyen olun muhakkak fındık bahçesine geliyor, bahçeye girip dalından fındık topluyor, harmana gidiyor patoz çekiyor. Hem Ordumuz için hem ülkemiz için bir değer. Biz Ordu ailesi olarak üç gün süresince tüm hemşerilerimizi, komşu illerimizi de buraya bekliyoruz. Gelsinler, Ordu'nun bu güzelliğini görsünler. Sanatçılarımız, kooperatiflerimiz yöresel tatlarımız; güzel bir üç gün kazasız belasız diliyorum. Tüm emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

'GECE GÜNDÜZ ÜÇ GÜN DEVAM EDECEK'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise, "Fındık programı hepimizin özlediği bir programdı. Üç gün sürecek olan bu çalışmada hem işin yatırım boyutu var hem eğlence boyutu var hem iletişim boyutu var. Fındığın daha fazla tanıtılması, kültürümüzün aynı zamanda ele alınması, bunların hepsini bir bütün halinde aldık. Burada bütün Ordulular bir araya geldik. Çok güzel bir festival ortaya çıktı. Gece gündüz üç gün devam edecek. İnşallah geleneksel olmasını da arzu ediyoruz. Ordu´da bundan sonraki yeni yüzyıl, ikinci yüzyıl. Bununla ilgili bütün çalışmalar projelerimizle beraber devam ediyor" şeklinde konuştu.

Festival, yerel sanatçılar tarafından konser verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-09-16 20:26:45



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