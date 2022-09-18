Pinhani solistinden şarkılarının arabesk söylenmesine tepki



Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)ORDU'da, Zümrüt Fındık Festivali'nde sahneye çıkan müzik grubu Pinhani'nin solisti Sinan Kaynakçı, isim vermeden 'Bilir O Beni' adlı yeni şarkılarının arabesk olarak seslendirilmesine tepki göstererek, "Güzel bir şarkının arabesk olarak seslendirilmesi marifet değil" dedi.

Kentte ilk kez gerçekleştirilen Zümrüt Fındık Festivali'nde, müzik grubu Pinhani konser verdi. Altınordu ilçesindeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen konsere, binlerce genç katıldı. Grup, 'Bilir O Beni', 'Dünyadan Uzak' ve 'Aşk Bir Mevsim' gibi parçalarının da yer aldığı şarkılarını seslendirdi. Müzikseverler, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Pinhani'nin şarkılarıyla eğlendi.

Grubun solisti Sinan Kaynakçı, beğeni toplayan 'Bilir O Beni' adlı yeni şarkılarının arabesk olarak seslendirilmesine, isim vermeden, tepki gösterdi. Kaynakçı, "Adam her şeyi arabeske çevirerek bir yerlere varmaya çalışıyor. Olmaz ki. Tiktok'ta video çeken arkadaşlara sesleniyorum. Devamlı arabesk, arabesk. Bir de her gün arıyorlar, 'şu şarkıyı ver de arabesk biz de albüme koyalım' diye. Yani kimler kimler aradı. Bütün arabeskçiler aradı. Güzel bir şarkının arabesk olarak seslendirilmesi marifet değil" dedi.

Kaynakçı, konuşmasının ardından 'Bilir O Beni´ parçasını, Karadeniz şivesiyle seslendirdi. (DHA)DHA-Magazin Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-09-18 12:10:20



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