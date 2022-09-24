Ordu'da yol çalışmasında yer altı mağarası bulundu



Mustafa KIRLAK/ FATSA (Ordu), (DHA)ORDU'nun Fatsa ilçesinde yol yapım çalışması kazısında yer altı mağarası keşfedildi. Mağaranın derinliği ve özellikleri uzman ekiplerin incelemeleri sonucunda belirlenecek.

Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 20 Eylül'de Dolunay Mahallesi'nde yol yapım çalışması başlattı. Çalışmaların 4'üncü gününde alanda yapılan kazı çalışmaları sırasında iş makinesi operatörü, kırım işlemi yaptığı sırada kayalıkların arasında tünel fark etti. Tünelin giriş kısmını temizleyen ekipler, kayalığın arkasına doğru ilerleyen mağara keşfetti. Balçık ve su ile kaplı alandaki çalışmalar durduruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri ve belediyenin kültür müdürlüğünden ekipler sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda bölge güvenlik şeridiyle çevrildi, alana ise giriş-çıkışlar yasaklandı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne de bilgi verilirken, mağarada uzmanlarca inceleme yapılacağı belirtildi. Mağaranın derinliği ve özellikleri uzman ekiplerin incelemeleri sonucunda belirlenecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

2022-09-24 18:34:50



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