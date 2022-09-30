Ordu'dan Rusya'ya ilk Ro-Ro seferi ile ihracat



Mustafa KIRLAK/ ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU´nun Ünye Limanı'nda yurtdışı ihracı yapacak olan ilk Ro-Ro seferi için tören düzenlendi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Burada artık kasa kasa değil TIR TIR yükleyeceğimiz Ro-Ro seferlerinin ilkini gerçekleştiriyoruz. Artık TIR'ları boşaltmadan Ro-Ro gemilerine yükleyip istenilen hedefe göndereceğiz. Bu liman inşallah hem Karadeniz´in hem de Türkiye´nin lideri olacak" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından rıhtım uzunluğu ve derinliği açısından yüksek tonajlı gemilerin girişine elverişsiz olması nedeniyle bakıma alınarak büyütülen Ünye Limanı, yapılan kapsamlı çalışmaların ardından yüksek tonaja sahip olan ve TIR taşımacılığı gibi tekerlekli vasıtaları taşıyan Ro-Ro gemilerine hizmet vermeye başladı. Ünye Limanı'nda yapılan büyütme ve kapasite artışı sonrası Rusya´ya gerçekleşecek olan ilk Ro-Ro ihracatı öncesi tören düzenlendi.

`BURAYI BİR LOJİSTİK MERKEZİ YAPACAĞIZ´

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu´nun 30 Eylül gününü asla unutmayacağını söyledi. İlk Ro-Ro seferi ile Ünye Limanı´nın hem Karadeniz´in hem de Türkiye´nin lider limanlarından bir tanesi olacağına dikkat çeken Güler, "Burada artık kasa kasa değil TIR TIR yükleyeceğimiz Ro-Ro seferlerinin ilkini gerçekleştiriyoruz. Artık TIR'ları boşaltmadan Ro-Ro gemilerine yükleyip istenilen hedefe göndereceğiz. Hedef bugün Rusya. Lider Amiral gemisi yükünü alarak Rusya´ya hareket edecek. Bu liman inşallah hem Karadeniz´in hem de Türkiye´nin lideri olacak. Aynı zamanda müjdesini verdiğimiz yol, bu damar Akdeniz ile Karadeniz ile birleştiren en kısa yol. Hem Trabzon´dan giden hem de Samsun´dan giden yoldan daha kısa. Birinden 2,5 saat diğerinden 5 saat kazanıyoruz. Buranın yıllık kapasitesi 10 bin TIR olacak. Biz ayrıca buraya 80 dönümlük bir TIR alanı da oluşturduk. Aynı anda 110 TIR yüklenebilecek. Burayı bir lojistik merkezi yapacağız. Burası sadece Ünye için değil, Tokat´ın, Sivas´ın, Kayseri´nin limanı olacak. Çünkü bir tarafta Ünye bir tarafta Mersin aradaki 41 vilayetin ithalat ve ihracatı ya Ünye´den ya Mersin´den olacak. Bu çok önemli bir şey" diye konuştu.

`ÜNYE LİMANI´NI DAHA DA BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ´

Ünye Limanı´nın kapasitesini arttıracaklarını ve dünya çapında lider bir liman yapma hedefi içinde olduklarını aktaran Güler, "1 milyon 500 bin ton olan kapasiteyi 15 milyon tona çıkardık. Bu limanı daha da genişleteceğiz. 4 bin 500 metrekare olan liman proje alanını 600 bin metrekareye çıkaracağız. Dolayısıyla bu proje sadece Ordu´nun değil aynı zamanda Türkiye´nin de dünya çapında lider limanlarından biri olacak. Farklı bir ifade ile biz buradan Süper Lig´e değil dünya ligine çıkıyoruz. Biz burada Ro-Ro´dan sonra konteyner yüklemesi yapacağız. Dünyanın en büyük fındık üreticisi Ordu. Ordu dünyanın en çok fındığını üretecek ama fındığını denizden taşıyamayacak. Bu olacak iş değil. Bir tek Ordu´dan fındık denizden taşınmıyor. Biz bunu da gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

`BURADA AKDENİZ´İ KARADENİZ´E BİRLEŞTİREN BÜYÜK BİR KANAL GERÇEKLEŞMİŞ OLUYOR´

Akdeniz-Karadeniz yolunun da müjdesini veren Güler, "Ünye-Akkuş-Niksar yolunun müjdesini vermek istiyorum, ihalesi bitmek üzere. Artık Türkiye, yeni bir Akdeniz-Karadeniz damarını, arterini kazanmış olacak. Bu yıllardır bir seçim vaadi olarak söylenir geçilirdi. Biz sözümüzde durduk. Cumhurbaşkanımız sözünün eri olarak, bugün o sözü de yeri getirerek artık gerçekleşiyor. Biz burada 30 Eylül gününü unutmayacağız. Çünkü burada Akdeniz´i Karadeniz´e birleştiren büyük bir kanal gerçekleşmiş oluyor. Bunlar söz ile `cek´, `cak´larla uğraşan insanlar değiliz. Bugün de çok önemli bir şeyi daha başardık. Ünye Limanı´nda daha evvelden çimento, bentonit yüklenirdi. Giren, çıkan belli olmazdı. Biz buraya, malımıza sahip çıktık. 33 senedir 150 metrelik limana biz 130 metre daha ekleyerek 280 metreye çıkardık. Bu ne demek oluyor. Daha önceleri tek gemi yanaşıyordu ve diğer gemiler sırasını açıkta bekliyordu. Bu hem masraf hem de zaman kaybıydı. Biz bunun önüne geçtik. Çok güzel tam teşekküllü bir liman haline getirdik" ifadelerinde bulundu.

`HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM´

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ise, Hilmi Güler´in ilklere imza attığını belirterek, "Gerçekten sadece Ünye, Ordu değil tüm bölgeyi, Karadeniz´i, Türkiye´mizi ilgilendiren harikulade bir başlangıç. Uzun zamanın bir ilki gerçekleşiyor. Hayırlı olmasını diliyorum. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızın belirlediği çok güzel bir yatırım organize edilmiş ve şimdi ilk yükleme törenin de bir aradayız. Hiçbir başarı tesadüf değildir" ifadelerini kullandı.

`ORDU´NUN EKONOMİSİNE ÇOK BÜYÜK KATKIDA BULUNACAĞIZ´

İlk Ro-Ro seferini gerçekleştirecek olan Lider gemisi CEO´su Yaşar Şanlıtürk de "Bugün burada ilk olarak Ro-Ro taşımacılığını yapmaktan gurur duyuyorum. Yapmış olduğumuz Ro-Ro taşımacılığı ile beraber Ordu´nun ekonomisine çok büyük katkıda bulunacağız. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ile bu konu ile ilgili ilk konuşmamız İstanbul´da olmuştu. Bizim derdimiz ülkemizin ekonomisine hizmet etmek. Ülke varsa biz de varız. Eğer ülkelerde limanlar iyi çalışıyorsa o ülkeler mutlaka kalkınmışlardır. Etrafımızda bulunmuş olan Trabzon, Samsun limanın bugün ekonomiye çok büyük katkısı vardır. Bu katkı neden bir Ordu´da olmasın. Sayın bakanımızla beraber görüştüğümüzde bana iskele boyunun büyütüleceğini söylemişti. Bu çalışmanın Ordu için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından sebze ve meyveleri Rusya´ya götürecek olan Ro-Ro gemisi yapılan dua sonrasında kesilen kurdele ile TIR'lar gemiye yüklendi. Limandan ayrılan geminin 1,5 gün sonra Rusya´ya ulaşması bekleniyor. (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Ordu / Ünye Mustafa KIRLAK

2022-09-30 18:41:05



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