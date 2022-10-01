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CHP'li Torun: Bize saldırarak beceriksizliklerini gizleyemezler (2)

DHA

CHP'li Torun: Bize saldırarak beceriksizliklerini gizleyemezler (2)


ORTAK SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 'Büyükşehir Belediye Başkanları Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. 10 büyükşehir belediye başkanıyla verimli çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Torun, toplantının ortak sonuç bildirisini okudu.
İktidarın, belediyelere baskı kurduğunu ve belediye başkanlarını itibarsızlaştırmaya çalıştığını kaydeden CHP'li Torun, "11 büyükşehir belediyemiz vatandaşlarımızın yıllardır ihmal edilen temel sorunların çözümüne odaklanan, sosyal belediyecilik ilkesini esas alan kapsayıcı, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmet üretmeye devam etmektedir. Belediyelerimiz vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan hizmetlerini sürdürürken, ne yazık ki iktidarın siyasi baskılarına ve engelleme girişimlerine maruz kalmaktadır. İktidar bir yandan belediyelerimizin yetki ve gelirlerini azaltan kararlar alırken, bir yandan da hukuksuz soruşturmalarla baskı kurmaya ve belediye başkanlarımızı haksız ithamlarla itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Uyduruk ve zorlama algı operasyonlarıyla belediye başkanlarımıza kumpaslar kurulmaktadır. Devlet ahlakıyla bağdaşmayan hadsiz açıklamalarla belediye başkanlarımız hedef gösterilmektedir. Son olarak Mersin'de bir terör saldırısı yaşadık. Bu saldırıyı yapanları ve bu saldırıdan medet umarak siyasi çıkar sağlamaya çalışanları kınıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni terörle yan yana getirme hadsizliğinde bulunan tüm çevreleri de en güçlü şekilde lanetliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, avukat bürolarında değil savaş meydanlarında kurulan bir partidir. Atatürk'ün partisini terörle yan yana getirmeye çalışmak hiç kimsenin haddi değildir" dedi.
Baskılara karşı tüm demokratik ve hukuki haklarını kullanacaklarını belirten Torun, "Büyükşehir belediye başkanlarımızla bir kere daha altını çiziyoruz ve söylüyoruz ki bu itibar suikastlarına asla ve asla pabuç bırakmayacağız. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişinin büyükşehir belediye başkanlarımıza yönelik hadsiz ve ahlaksız ifadelerini ayıplıyor, İzmir halkına ve tüm milletimize hakaret sayıyoruz. Siyasi iktidarın motivasyonu tamamen oy kaygısı içinde olan bu baskı politikası artık vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin önünü kesen organize bir kötülük halini almıştır. Toplantımızda bu sorunlu çabalar kapsamlı olarak değerlendirilmiş, tüm engelleri ve baskıları milletimizle birlikte aşmadaki azim ve kararlılığımız güçlü bir şekilde vurgulanmıştır. İktidarı bir kez daha uyarıyoruz; bir belediye başkanımıza yapılan saldırı, tüm belediye başkanlarımıza yapılmıştır. Önümüzdeki süreçte bu baskıların artacağını biliyor ve milletimize söz veriyoruz; bu baskılara karşı tüm demokratik ve hukuki haklarımızı kullanmaktan geri asla ve asla durmayacağız. Seçilmiş belediye başkanlarımıza yönelik baskılar aramızdaki dayanışmayı da azmimizi de artırmaktadır. Bu baskılar gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarıdır. Milletimiz müsterih olsun, biz tüm engelleri halkımızla birlikte aşmaya ve hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.
Toplantı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-10-01 16:29:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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