İBB Başkanı İmamoğlu, Ordu'da esnafı ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İBB Başkanı İmamoğlu, Ordu'da esnafı ziyaret etti

DHA

İBB Başkanı İmamoğlu, Ordu'da esnafı ziyaret etti


Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (İBB), Ordu'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Ordu'da düzenlenen CHP Büyükşehir Belediye Başkanları Değerlendirme Toplantısı'na katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantının ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İsmetpaşa Caddesi´nde esnaf ziyaretinde bulunan İmamoğlu, "11 büyükşehir belediye başkanımızla Ordu´da Seyit Bey'in misafiri olduk. Toplantı yaptık. Bazı konuları değerlendirdik. Sonra her birimize bir sokak, bir cadde verdiler. Bana da burası düştü. Sizi selamladık. Bereketiniz bol olsun. Kazancınız bol olsun. İnsanlarımız kolay alışveriş yapabilsin inşallah. Herkesin geliri iyi olsun. Temennimiz o. Ekonomi iyi olursa, huzur da daha erdemli hale gelir. İşsiz insanımız olmasın. Öyle dualar ediyoruz. Çalışıyoruz, hep birlikte başarırız inşallah" dedi.
Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer da kentin farklı güzergahlarında esnaf ve vatandaşlarla buluştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-10-01 18:10:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ordu'da esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ordu'da esnafı ...
CHP'li Torun: Bize saldırarak beceriksizliklerini gizleyemezler (2)
YEREL HABERLER CHP'li Torun: Bize saldırarak beceriksizliklerini ...
Ordu'da buluşan CHP'li büyükşehir belediye başkanları ortak bildiri açıkladı
YEREL HABERLER Ordu'da buluşan CHP'li büyükşehir belediye başkanları ...
CHP´li Torun: Bize saldırarak beceriksizliklerini gizleyemezler
YEREL HABERLER CHP´li Torun: Bize saldırarak beceriksizliklerini ...
CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ordu'da buluştu
YEREL HABERLER CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ordu'da buluştu
Ünye Limanı'ndan Rusya'ya Ro-Ro gemisiyle ilk sebze ve meyve ihracatı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Ünye Limanı'ndan Rusya'ya Ro-Ro gemisiyle ilk sebze ...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Ordu'da konuştu:
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Ordu'da konuştu:
Ordu'dan Rusya'ya ilk Ro-Ro seferi ile ihracat
YEREL HABERLER Ordu'dan Rusya'ya ilk Ro-Ro seferi ile ihracat
Ordu'da tartıştığı kadını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Ordu'da tartıştığı kadını öldüren sanığın ...
Eda'yı boğarak öldüren sevgilisinin telefonundan darp sonrası fotoğrafları çıkmış
YEREL HABERLER Eda'yı boğarak öldüren sevgilisinin telefonundan darp ...
Ordu'da Karadeniz-U20 Serbest Güreş Turnuvası yapıldı
YEREL HABERLER Ordu'da Karadeniz-U20 Serbest Güreş Turnuvası yapıldı
Tescilli Akkuş şeker fasulyesi törenle hasat edildi
YEREL HABERLER Tescilli Akkuş şeker fasulyesi törenle hasat edildi
Ordu'da "İşimi Yönetebiliyorum Eğitim Programı" yapıldı
YEREL HABERLER Ordu'da "İşimi Yönetebiliyorum Eğitim Programı" ...
Ordu'da sel, taşkın, kayıp arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Ordu'da sel, taşkın, kayıp arama kurtarma tatbikatı ...
Ordu'da 10 ilden katılımla 'Sel, Taşkın, Kayıp Arama-Kurtarma Tatbikatı'
YEREL HABERLER Ordu'da 10 ilden katılımla 'Sel, Taşkın, Kayıp ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.