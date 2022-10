Ordu'da yaşayan İranlılardan, Mahsa Amini'nin ölümüne tepki

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU´da yaşayan İranlılar, ülkelerinde saçı gözüktüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Masha Amini'nin hayatını kaybetmesine tepki gösterdi. Kentte yaşayan İranlılar adına açıklama yapan Negar Tarakemehpour, "Eğer bugünlerde bizden `tesettüre hayır´ sloganı duyuyorsanız, bilmenizi isterim ki; bizim sorunumuz ne tesettür, ne başörtüsü ve ne de dindir. Tek bir sorunumuz var; o da bizim hükümetimizdir. Biz İranlı kadınlar hayatlarımızın her anında kendi seçme özgürlüğümüzü istiyoruz" dedi.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından saçı gözüktüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini'nin yaşamını yitirmesinin ardından bu ülkede başlayan protestolar, tüm dünyaya yayıldı. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Ordu Şubesi´nin çağrısıyla Ordu´da yaşayan İranlı kadın ve erkekler, Altınordu ilçesindeki Ceren Özdemir Meydanı´nda bir araya gelerek ellerinde çeşitli pankartlarla slogan atıp, ülkelerinde yaşanan duruma tepki gösterdi.

'BİZ İRANLI KADINLAR KENDİ SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ İSTİYORUZ'

Grup adına açıklama yapan Negar Tarakemehpour, İran halkının sesini dünyaya duyurmak için mücadele ettiklerini söyledi. Ülkelerini yöneten insanların haklarına saygı gösterilmediğini belirten Tarakemehpour, İran´da fikir hürriyetinin olmadığını söyledi. Yasalar önünde kadın ve erkeklerin eşit olmadığını belirten Tarakemehpour, "İran hükümeti, kadınlar erkekler gençler ve çocuklar için açık bir cezaevine çevirdiler. İran´ın resmi haberleri kapalı bir kutu olduğu için eminim ki çoğunuzun İran´da yaşananlarla ilgili bilginiz yetersiz. Bu bilgilerinizin çoğu yanlış da olabilir. Eğer bugünlerde bizden `tesettüre hayır´ sloganı duyuyorsanız sizden bilmenizi isterim ki; bizim sorunumuz ne tesettür ne başörtüsü ve ne de dindir. Bizim tek bir sorunumuz var; o da bizim hükümetimizdir. Biz İranlı kadınlar hayatlarımızın her anında kendi seçme özgürlüğümüzü istiyoruz" diye konuştu.

'MASHA AMİNİ'NİN ÖLÜMÜ BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU'

Tarakemehpour, İran´da internetlerin kapalı olması nedeniyle halkın sesinin duyulmadığını ifade ederek, "Biz başörtüsü takmak isteyen kadınlara saygı duyuyoruz. İran'da başörtüsü yasal olarak zorunludur. Biz 44 senedir bu yasaları yaşıyoruz. Mahsa Amini 22 yaşında bu yasalardan, bu zulümlerden dolayı öldürüldü ve bu bizim için sabır bardağımızı taşıran son damla oldu. Şu an İran´da iç savaş var. Halk rejime karşı elinde hiçbir silah olmadan savaşmaya çalışıyor. Her gün onlarca kişi yaralanıyor ve ölüyor. Şu an 2 haftaya yakındır internet kapalı ve halkın sesini kimse duymuyor. İran halkı yaşananları dışarıya paylaşamıyor. Haksızlık nerede olsa olsun, zulüm nereden gelirse gelsin biz sesimizi yükseltmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz onlara ses olmak istiyoruz. Biz bugün İran´ın bu rejimden kurtulmasını ve İran´ın özgür olmasını istiyoruz" dedi.

`İRAN HALKININ YANINDAYIZ´

ADD Ordu Şube Başkanı Hikmet Pala ise, İran halkının yanında olduklarını kaydederek, "Din adına hareket ettiklerini iddia ederek İran uygarlığının gelişimini durduran ve İran halkının özgürlüklerini elinden alan mevcut rejimin karşısındayız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-10-02 15:59:52



