Balkondan girdi, ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçakladı



Yücel ARSLANTEKE/ ORDU, (DHA)ORDU'da, iskele ile balkondan eve giren Naci Temiz (38), ayrı yaşadığı eşi Canan Temiz'i (36) 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kaçan Naci Temiz'in, dini nikahla birlikte yaşadığı akrabası Özlem Temiz'in ölümüne ilişkin arandığı da ortaya çıktı.

Olay, sabah saatlerinde, Ünye ilçesine bağlı Kaledere Mahallesi Harmandüzü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Naci Temiz, anlaşmazlık nedeniyle ayrı yaşadığı eşi Canan Temiz'in 1'inci kattaki evine iskele ile balkondan girdi. Eşini 6 yerinden bıçaklayan Temiz, olay yerinden kaçtı. Kadının çığlıklarını duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, kanlar içindeki Canan Temiz'i önce Ünye Devlet Hastanesi'ne ardından da Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü. 2 çocuk annesi Temiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ OLARAK DA ARANIYOR

Öte yandan Naci Temiz'in, 11 Nisan'da evinde ölü bulunan, dini nikahla birlikte yaşadığı akrabası, 2 çocuk annesi Öznur Temiz'in ölümüne ilişkin de arandığı ortaya çıktı. Öznur Temiz'in evindeki incelemelerde, uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler bulunmuştu. Polis ekipleri, Naci Temiz'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Yücel ARSLANTEKE

2022-10-03 14:21:18



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