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Şehit Erdi Demirer'in eşinden duygulandıran paylaşım

DHA

Şehit Erdi Demirer'in eşinden duygulandıran paylaşım


Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)ŞANLIURFA'da, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Erdi Demirer'in (26) eşi Burcu Demirer, eşinin şehadetinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çiçekler ekecek yaşta kopardılar kökümüzden, bir mezar taşı diktirdiler" dedi.
Viranşehir ilçesindeki Karakuzu Jandarma Karakolu yol kontrol noktasına 5 Ekim 2016'da, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan evli ve 1 çocuk babası Jandarma Uzman Onbaşı Erdi Demirer'in eşi Burcu Demirer, eşinin şehit oluşunun yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Duygulandıran paylaşımda şehit eşi Demirer, şu ifadelere yer verdi:
"Saçımdan tırnaklarıma kadar sızlamıştım o gün. Bedenim ağlıyordu, kanıyordum. Gökyüzü hiç olmadığı kadar kötü, dünya bir o kadar dardı. Sığamıyordum. Her aldığım nefes, son nefesimmiş gibi göğsüme batıyordu. Sanki ruhum bedenimi terk ediyordu. Ebedi ölümün sancısını çekiyordum, kucağımda minik bir bedenle. Hiçbir şey duymuyor, duyduğumu anlamıyordum. Sen giderken koca bir dünya yanıyordu, yüreğim ağlıyordu. Nefes alamadım, omzumdaki ağırlığı hissettim iliklerimde. Çiçekler ekecek yaşta kopardılar kökümüzden, bir mezar taşı diktirdiler. Kaybettim ışığımı. Gülüşümü gözlerim hiç gülmedi. Kırdılar kanadımı. Gülüşüm, bakışım değişti. Bizim hayallerimiz vardı. Artık hayal kuramıyorum. Ne kadar zaman geçerse geçsin bende ilk günkü kadar ağırdı gidişin. Ben seni uğurlayamadım. Alışamadım vedana. Gözlerimde yaş, içimde ince sızım kaldın. Bazı hikayeler yarım kalır. Ne güle güle giden olur, ne hoşça kalan. Belki herkese göre yaşıyorum ama etim, ruhum kemiğimden ayrıldı. Kalbim seni hiç unutmayacak. Dünyayı sırtıma yüklesem de seni asla bırakmayacağım, deniz gözlüm." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-10-05 11:38:47

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