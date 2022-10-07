20 günlük bebeğini bahçeye gömüp, kayıp ihbarında bulunmuş (2)

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TUTUKLANDI

Ordu´nun Altınordu ilçesinde, 20 günlük kız bebeğini fındık bahçesine gömdüğü iddiasıyla gözaltına ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bilge Çapa (26), çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-10-07 19:48:17



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