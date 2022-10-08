Ayrı yaşadığı Canan'ı 6 yerinden bıçaklayan eşi: Cahillik yaptım (2)

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TUTUKLANDI

Ordu´nun Ünye ilçesinde, ayrı yaşadığı eşi Canan Türk'ü (36) 6 yerinden bıçakla yaralayıp kaçan, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla dere kenarında yakalanan Naci Türk (38), sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu ORDU, (DHA)

2022-10-08 22:23:25



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