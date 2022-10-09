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Emzirirken öldüğünü iddia ettiği bebeğini, 23 gün çatıda saklamış

DHA

Emzirirken öldüğünü iddia ettiği bebeğini, 23 gün çatıda saklamış


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)-ORDU'un Altınordu ilçesinde 2 günlük kız bebeğini fındık bahçesine gömdüğünü itiraf eden Bilge Çapa'nın (26), mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanan Çapa, ifadesinde, "12 Eylül'de doğan bebeğimi emzirdiğim sırada uyuyakalmışım. Sabah uyandığımda bebeğin üstünde yattığımı fark ettim. Baktığımda nefes almıyordu ve hareketsiz yatıyordu. O panikle bebeği evimin çatısına sakladım. 6 Ekim'de bebeği çatıdan alarak, evimizin arkasındaki fındık bahçesine gömdüm" dedi.
Olay, 6 Ekim'de Karşıyaka Mahallesi 933'üncü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 12 Eylül'de kız çocuk dünyaya getiren Bilge Çapa, bebeğin rutin kontrollerinin yapılması için aile hekimliğine davet edildi. Davet sonrası Bilge Çapa, polise giderek bebeği için kayıp ihbarında bulundu. Çalışma başlatan ekipler, bebeğe dair iz bulamayınca araştırmayı derinleştirdi. Gözaltına alınan Çapa, sorgusunda, bebeğini fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Bahçede arama yapan ekipler, 2 günlük olduğu belirlenen bir kız bebeği cesedi buldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bilge Çapa, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
'SABAH UYANDIĞIMDA BEBEĞİN ÜSTÜNDE YATTIĞIMI FARK ETTİM'
Bilge Çapa, ifadesinde, kent merkezinde bir kafede çalıştığı sırada tanıştığı S.Ö. (30) ile birliktelik yaşadığını ve daha sonra hamile kaldığını söyledi. İfadesinde, emzirdiği sırada uyuyakaldığını ve sabah uyandığında bebeğini hareketsiz bulduğunu anlatan Çapa, "Kafede çalıştığım sırada S.Ö. ile tanıştım. Görüşmeye başladık. Kendisiyle cinsel birlikteliğimiz oldu. Bu ilişkiden 4 ay sonra hamile olduğumu fark ettim. Korktuğum için kimseye söyleyemedim. Bebeği Ordu Doğum Hastanesi'nde 12 Eylül'de dünyaya getirdim. Bir gün hastanede kaldıktan sonra taburcu oldum. Bebeğimi alarak ailemden ayrı yaşadığım evime götürdüm. Bebeğim ağladığı için, aç olduğunu düşünerek, emzirmeye başladım. 14 Eylül'de göğsümde emzirdiğim sırada uyuyakalmışım. Sabah uyandığımda bebeğin üstünde yattığımı fark ettim. Baktığımda nefes almıyordu ve hareketsiz yatıyordu. Öldüğünü anladım. Ne yapacağımı bilemedim. O panikle bebeği evimin çatısına sakladım" dedi.
'BEBEĞİN KONTROLÜ İÇİN HASTANEDEN KIZ KARDEŞİM ARANMIŞ'
İtirafta bulunan Çapa, "Bir süre sonra aile hekimliğinden kardeşimi aramışlar. Bebeği kontrole getirmediğimi söylemişler. Kardeşimin hamile olduğumdan bilgisi yoktu. Ardından kardeşim benimle konuştu. Bebeğin nerede olduğunu sordu, bu işin kötü sonuçları olacağını söyledi. Ben de bunun üzerine 6 Ekim'de bebeği çatıdan alarak, evimizin arkasındaki fındık bahçesine saat 01.30 veya 02.00 sıralarında gömdüm. Sabah karakola giderek bebeğimin kayıp olduğu yönünde ihbarda bulundum. Polis arama yaptı. Hiçbir şey bulunamayınca, beni emniyete çağırdılar. Gittiğimde dayanamayarak olayı anlattım" ifadelerini kullandı.
'BEBEĞİN BENİM OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM'
Bebeğin babası olduğu iddiasıyla gözaltına alınan S.Ö.'nün ise ifadesinde, "Bilge Çapa ile cinsel birlikteliğim oldu. Hamile olduğunu bana söylemedi. Bebeğin benim olup, olmadığını da bilmiyorum" dediği belirtildi. Öte yandan bebeğin kesin ölüm nedeni ve babasının kim olduğu adli tıp kurumundaki incelemenin ardından netlik kazanacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-10-09 10:45:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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