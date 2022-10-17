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Bakan Ersoy: Turizm hedeflerini yukarı doğru revize ettik

DHA

Bakan Ersoy: Turizm hedeflerini yukarı doğru revize ettik


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Karadeniz´deki çatışma ortamıyla herkes turizm hedeflerini aşağıya doğru revize edeceğimizi beklerken, biz yukarı doğru revize ettik; 47 milyon turist, 37 milyar dolar bir gelir ilan ettik. Bu sezon iyi, biz şimdi önümüze bakıyoruz" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu´ya geldi. İlk olarak `2023 Şehir Buluşmaları Ordu´ programında sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Bakan Ersoy, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Turizm sezonunu 12 ay planladıklarını belirten Ersoy, "Türkiye artık biliyorsunuz 2018´de cumhurbaşkanımız tarafından turizm sektörü stratejik sektör ilan edildi ve o andan itibaren biz stratejileri köklü bir şekilde değişikliğe gittik. Her şeyden önce Türkiye´nin ligini değiştirdik. Artık Akdeniz çanağındaki yüksek gelir grubu turist ağırlayan ülkelerle aynı grubu, aynı ligi hedefledik. Bu bağlamda da zaten en önemli atılımımız kişi başı gecelik gelirlerdeki artış. Yani pandemi döneminde çok düşmüş olan ve öncesinde düşmeye meyilli olan kişi başı gecelik gelirin şu dönemlerde çok hızlı bir şekilde arttığını hep birlikte gözlemliyoruz" diye konuştu.
`PANDEMİ SONRASI EN HIZLI ÇIKIŞ YAPAN ÜLKE KONUMUNA GELDİK´
Bakan Ersoy, ülkeye gelmesi beklenen turist sayısını 47 milyon, elde edilebilecek gelirin ise 37 milyon dolar olarak revize edildiğini ifade ederek, "Pandemi döneminde dünya hiç olmadığı kadar özellikle turizm sektörü en büyük krizlerden biriyle karşı karşıya kaldı. Ancak bu dönemde almış olduğumuz önlemler sayesinde biz pandemide rakiplerimize göre en az küçülen ve pandemi sonrasında en hızlı çıkış yapan ülke konumuna geldik, turizm sektörü açısından baktığımızda ve çok hızlı büyümeler gerçekleştirdik hem geçen sene hem bu sene. Bu sezonun başlangıcında 42 milyon turist, 34,5 milyar dolar bir gelir hedefiyle başladı Türkiye. Ama sonrasında biliyorsunuz Karadeniz´deki çatışma ortamıyla herkes turizm hedeflerini aşağıya doğru revize edeceğimizi beklerken, biz yukarı doğru revize ettik; 47 milyon turist, 37 milyar dolar bir gelir ilan ettik. Ben bu hedefin yakalanmasında herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Gerçekleşmelerde bu yönde ve hatta bu hedeflerin yukarısında Türkiye´nin tamamlayacağını düşünüyorum" dedi.
`BU SEZON İYİ, ŞİMDİ ÖNÜMÜZE BAKIYORUZ'
Turizm sezonunu Türkiye´nin revize edilen hedefin üstünde kapatacağını düşündüğünü kaydeden Ersoy, şöyle konuştu:
"Eylül sonu itibariyle çok başarılı bir dönem gerçekleştirdik. Ama ekim ayı rezervasyonları da Türkiye genelinde çok iyi gidiyor. Son çeyrekte biz dikkat ediyoruz; özellikle mayıstan, hazirandan itibaren birçok bölge kriz öncesi o 2019´un üstünde gerçekleşmelerle kapatıyor. Benim öngörüm yukarı doğru revize ettiğimiz 47 milyon turist, 37 milyar dolar gelir hedefinin üstünde daha yüksek bir revize ile Türkiye´nin kapayacağını düşünüyorum. Bu sezon iyi, biz şimdi önümüze bakıyoruz. 2023 ve sonrasında da 2028 planlamalarımızı yapıyoruz. Turizm açısından bir sıkıntı görmüyorum" (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-10-17 12:00:46

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