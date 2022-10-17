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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Ersoy: Turizm hedeflerini yukarı doğru revize ettik (2)

DHA

Bakan Ersoy: Turizm hedeflerini yukarı doğru revize ettik (2)


ESKİ MİLLETVEKİLLERİ İLE İL VE İLÇE BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, `2023 Şehir Buluşmaları Ordu´ toplantısının ardından Ordu Valiliğini ziyaret etti. Vali Tuncay Sonel ve protokol mensupları tarafından karşılanan Bakan Ersoy, valilik toplantı salonunda turizmcilerin yer aldığı toplantıyla katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından Bakan Ersoy, Altınordu ilçesi Sırrıpaşa Caddesi´nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafa `hayırlı işler´ temennisinde bulunan Ersoy, caddede karşılaştığı gençlerle de sohbet etti. Programının devamında Ersoy, Ordu Büyükşehir Belediyesi´ni ziyaret etti. Ersoy, burada belediyenin yatırımlarıyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler´den bilgi aldı.
Bakan Ersoy, önceki dönem milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarıyla da bir araya geldi. Kültür Otağında gerçekleştirilen toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Ersoy, Ordu´da öncelikli olarak kalan yatırımların hızla tamamlanmasını ve sonrasında kültür ve sanat alanında ilave projelerin sonuçlandırılacağını söyledi. Amaçlarının Ordu´nun turizmden hak ettiği payı almasını sağlamak olduğunu belirten Ersoy, "Ordu açıkçası Karadeniz hattında doğal özelliklerini en iyi şekilde korumayı başarmış şehirlerimiz arasında ilk sırada geliyor. Kültür ve sanat konusunda da halkı çok istekli ve katılımcı. Bu da bizim aslında hem turizm olsun hem kültürel faaliyetler olsun elimizi çok kolaylaştırıyor. Amacımız hem kültür ve sanatla Orduluların ve vatandaşlarımızın daha hızlı ve etkili şekilde buluşmasını sağlamak hem de sektörel yatırımlarla Ordu´nun turizmden de çok istediği, hak ettiği geliri, payı almasını sağlamak. Bu stratejiyi ve yatırımları da belediyemizle ortak geliştireceğiz" dedi.
`NADİDE NOKTALARIMIZDAN BİRİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM´
Ordu´nun mevcut turizm gelirinin üzerinde bir gelir alacağını düşündüğünü kaydeden Ersoy, "Ben Ordu´nun hem turizm olsun hem kültür-sanat olarak potansiyelinin çok fazla olduğunu ve geleceğin değişen koşullarında özellikle pandemi sonrası koşullarında doğa turizmine olan ilginin, kültür ve sanata olan ilginin de ön planda olduğu bir sektörde şu anki gelirinin çok üzerinde bir gelir alacağını düşünüyorum. Özellikle Ordu´nun hem deniz, kum, güneş hem yayla hem kültür-sanat hem de dağ turizmiyle ilgili çok çeşitli turizm potansiyeli var. Buna gastronomisini de eklediğimiz zaman nadide noktalarımızdan biri olacağını düşünüyorum. El birliğiyle hızlı bir şekilde istediğimiz yere getireceğimize inanıyorum" diye konuştu. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-10-17 18:44:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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