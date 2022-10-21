Ordu'nun yükseklerine kar yağdı



Mustafa KIRLAK/ORDU,(DHA)ORDU'nun yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarısını yaptığı soğuk ve yağışlı hava, Ordu'yu etkisi altına aldı. Kentin sahil ve orta kesimlerinde yağmur etkili oldu, yükseklerde ise karla karışık yağmur ve kar yağdı. Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası ile Mesudiye ilçesine bağlı bazı yaylalar, beyaz örtüyle kaplandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-10-21 10:45:33



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