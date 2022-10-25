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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu Şehir Hastanesi'nin yüzde 40'ı tamamlandı

DHA

Ordu Şehir Hastanesi'nin yüzde 40'ı tamamlandı


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'da yapımı süren şehir hastanesi inşaatının yüzde 40'ı tamamlandı. Bir yandan hastane binaları yükselirken, diğer yandan bölgeye ulaşımı sağlayacak yollar için çalışmalar sürüyor. Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Şehir hastanemiz sadece şehrimize değil; bölgeye de hitap edecek" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nca Ordu'da yapılan 900 yataklı şehir hastanesinin inşaatı sürüyor. Ordu Üniversitesi yerleşkesinin içerisindeki 250 bin metrekare arazi üzerinde yükselen hastane inşaatında yüklenici firma temel kazı çalışmasını tamamladı. Zorlu coğrafi koşulları nedeniyle yüklenici firma, zemin iyileştirme ve heyelan önleyici tedbirler kapsamında bölgeye 2 bin adet 20 ile 40 metreyi bulan fore kazık ve kuşaklama imalatı yaptı. Sağlık Bakanlığı'nın genel bütçe imkanları ile yapılan hastanenin 21 aylık inşaat çalışmalarının yüzde 40'lık bölümü geride kaldı. Bir yandan hastane binaları yükselirken, diğer yandan da bölgeye ulaşımı sağlayacak yollar için çalışmalar sürüyor.
'2023 İÇERİSİNDE ŞEHİR HASTANEMİZ BİTECEK'
Ordu Valisi Tuncay Sonel, hastane inşaatının 2023 yılında tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirterek, "Ordu'da yıllardır büyük bir eksikliği hissedilen 900 yataklı şehir hastanemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan´ın liderliğinde, Sağlık Bakanlığı'mızın katkılarıyla inşası kısa sürede başladı. Yüklenici firmanın çok ciddi çalışması ile hızla inşaatımız ilerliyor. Allah'ın izniyle 2023 içerisinde bu şehir hastanemiz bitecek ve hem yöreye hem de bölgeye vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olacak" diye konuştu.
'TÜM BÖLGEYE HİTAP EDECEK'
Ordu Şehir Hastanesi'nin Karadeniz Bölgesi'ndeki tüm illere hizmet vereceğini kaydeden Vali Sonel, "Şehir hastanemiz sadece şehrimize değil, bölgeye de hitap edecek. Tüm Karadeniz Bölgesi'ndeki vatandaşlarımız, hastanemizin imkanlarından faydalanabilecek. Hastanemizin yakınından geçecek Ordu Çevre Yolu inşaatı da hızla devam ediyor. Bir yandan hastanemizin bağlantı yolları da sürüyor. İlimizde çok değerli sağlık teşkilatı var. Onların daha güzel fiziki şartlarda çalışması, yöre insanımızın, bölge insanımızın da daha güzel şartlarda sağlık hizmetlerini alabilmesi için çok çok önemli. Allah emeği geçenlerden, devletimizden razı olsun" dedi. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-10-25 10:10:51

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