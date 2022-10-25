'İğne deliği projektörü' ile güneş tutulmasını izlediler



Mustafa KIRLAK/ORDU,(DHA)- TÜRKİYE'nin pek çok yerinden de gözlenebilen parçalı güneş tutulmasını, Ordu'da özel öğrenciler, hazırladıkları 'iğne deliği projektörü' ile izledi.

Uzun süredir beklenen parçalı güneş tutulması gerçekleşti. Türkiye'nin birçok yerinden görülebilen yılın ikinci tutulması, parçalı şekilde izlendi. Ordu Zuver Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel öğrenci sınıfında eğitim görenler, tutulmayı izleyebilmek için günler öncesinden başladıkları çalışmayı tamamladı. Öğrenciler, kutu ve alüminyum folyo kullanarak kendilerine 'iğne deliği projektörü' hazırladı. Kutularla birlikte Tayfun Gürsoy Parkı'na gelen öğrenciler, alüminyum folyoya açılan delikten sızan güneş ışığının, kutunun içerisine yansımasıyla parçalı güneş tutulmasını izledi. Çevredekiler de öğrencilerin hazırladığı projektör ile tutulmayı gözlemleme fırsatı buldu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-10-25 16:04:26



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