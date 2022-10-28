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TMO, üreticilerden 150 bin ton fındık aldı

DHA

TMO, üreticilerden 150 bin ton fındık aldı


Mustafa KIRLAK/ORDU,(DHA)TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO), ağustos ayında başladığı fındık alımlarını sürdürüyor. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, 48 noktada alım yapan TMO'nun geride bırakılan 2 aylık sürede üreticilerden yaklaşık 150 bin ton fındık aldığını açıkladı. 
TMO, 22 Ağustos'ta başladığı fındık alımlarına devam ediyor. Ofise fındık vermek isteyen üreticiler, belgeleriyle ilk olarak sistem üzerinden randevu alıyor. Randevu tarihleri gelen üreticiler ise çuvalda muhafaza ettikleri mahsullerini kamyonetlere yükleyip, TMO´nun depolarına götürüyor. Buradaki görevlilerce üreticilerin ürünlerinden numuneler alarak randıman hesaplanması yapılıyor. Çıkan sonuçlara göre üreticilere levant kalite fındıklar için 52 liradan, Giresun kalite fındıklar için 54 liradan ödeme yapılıyor. Alımların aralık ayına kadar sürmesi bekleniyor.
`TMO´YA CİDDİ BİR YÖNELİŞ VAR´
Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, üreticilerin bu yıl TMO´ya ilgi gösterdiğini söyledi. TMO´nun 48 noktada alım yaptığını belirten Akça, "Toprak Mahsulleri Ofisi, bu seneki sezona bizim isteklerimiz ve yapmış olduğumuz çalışmalar doğrultusunda 22 Ağustos itibariyle fındık alımlarına başladı. İlk etapta 7 ilde alım noktasında alımlarına başlamıştı, fakat talep arttıkça şu anda 48 tane alım yerinde 62 ekiple alımlarını sürdürüyor. TMO´ya hakikaten bu sene üreticilerimiz tarafından ciddi bir yöneliş var. Çünkü serbest piyasada fındık fiyatlarımız TMO´ya göre çok düşük ve aradaki makas çok açık" dedi.
TMO´nun geride bıraktığı 2 aylık sürede 150 bin tona yaklaşan fındık alımı yaptığını ifade eden Akça, şunları kaydetti:
"TMO´nun günlük üreticilerden 2 bin 500 ile 3 bin 500 ton arasında bir fındık alıyor. 2 ayı geçkin bir süre içerisinde de ürün almaya devam ediyor. Bu toplam bazda 150 bin ton dolayında bir alım yaptığını gösteriyor. Hakikaten bu TMO´nun üreticinin yanında bir garantör olarak durduğunun kanıtıdır. Biz Ziraat Odaları olarak bu uygulamadan çok memnunuz. Çünkü biz baştan da söylemiştik ki, her zaman söylüyoruz TMO´nun muhakkak piyasada olması gerekir ve üreticinin garantörü olarak yanında olması gerekir diye her defasında bunu dile getiriyorduk. Biz bunu bire bir yaşayarak görüyoruz. TMO hakikaten üreticinin garantörü olarak bir güvencesi olarak üreticinin yanında."
'ALIM YAPILMASINDAN MEMNUNUM'
TMO´ya fındık vermeye gelen üreticilerden Şenel Göktepe, alımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Toprak Mahsulleri Ofisi´nin fındık alımı yapması çok iyi oldu. Tüccarlar fındık alımlarını 3-5 çuvala kadar indirdiler. Ben alım yapılmasından memnunum. Fındık alımlarının devam etmesini istiyorum. Mart ayına kadar fındık alınsın. Eğer son fındığa kadar devam edilmeyecekse, bizi bir daha tüccarın eline düşüreceklerse hiç başlamasınlar" diye konuştu.
Bir diğer üretici Rafet Kütük de "Toprak Mahsulleri Ofisi´ne fındığımızı verdiğimiz için memnunuz. Her sene inşallah fındığımızı buraya vereceğiz" ifadelerini kullandı.
`TMO, ÜRETİCİNİN KESİNLİKLE GÜVENCESİ´
Turgay Döner ise alımlar ilk başladığında randevu sıkıntısı yaşadıklarını hatırlatarak, "Randevu almakta bayağı bir zorlandık ama şu anda ilk etaptaki gibi değil. Gayet iyi bir şekilde alımlar yapılıyor. Önceden TMO´ya fındığını veremeden çok geri dönen arkadaşlar oluyordu ancak şu anda getirilen her fındık alınmaya çalışılıyor. Şu anda geri dönen kimse olmadı. Memnunuz. Toprak Mahsulleri Ofisi´nin fındık alımlarına devam etmesini istiyoruz. Çünkü şu anda serbest piyasayla arasında 8 lira gibi bir fark var. Kilogramda 8 lira az bir para değil. TMO, üreticinin kesinlikle güvencesi diyebiliriz" dedi. (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-10-28 13:02:14

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