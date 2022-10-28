Doktor ve eczacı kardeşler, 1 gün arayla vefat etti



Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)ORDU'nun Altınordu ilçesinde, kronik rahatsızlıkları bulunan Dr. Dikran Toraman (90) dün vefat etti. Ağabeyinin vefatına dayanamayan eczacı Ardem Toraman da (86), 1 gün sonra beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Zaferimilli Mahallesi'nde kız kardeşi eczacı Ardem Toraman ile yaşayan Dr. Dikran Toraman, kronik rahatsızlıkları sonucu 27 Ekim'de evde rahatsızlandı. Kardeşinin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık görevlileri, Dikran Toraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Toraman, aynı gün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ağabeyinin vefatının ardından evde kalmak istemeyen Ardem Toraman, dün kentteki bir otele gitti. Burada rahatsızlanan yaşlı kadın, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Toraman, öğlen saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ardem Toraman, yarın öğle vakti kılınacak olan cenaze namazının ardından ağabeyinin yanında toprağa verilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-10-28 18:29:29



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