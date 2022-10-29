Ordu'da Cumhuriyetin 99´uncu yılına özel fener alayı yürüyüşü 

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Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)- ORDU´da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nın 99´uncu yılına özel fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Yüzlerce kişi, marş eşliğinde ellerinde bayraklarla yürüdü.

Kentte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Altınordu ilçesindeki Ceren Özdemir Meydanı´ndan başlayan fener alayında Ordu Valisi Tuncay Sonel´in yanı sıra protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bando eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla ve fenerlerle yürüyen korteje, evlerindeki vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi. Yürüyüş, Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde sona erdi.

Kentteki kutlamalar, Cumhuriyet Şöleni ile devam edecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-10-29 18:59:21



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