Ordu'da 29 Ekim coşkusu; Elif Buse Doğan, çocuklarla ünlü şarkısını seslendirdi

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ORDU'DA 29 EKİM COŞKUSU; ELİF BUSE DOĞAN, ÇOCUKLARLA ÜNLÜ ŞARKISINI SESLENDİRDİ

DHA

ORDU'DA 29 EKİM COŞKUSU; ELİF BUSE DOĞAN, ÇOCUKLARLA ÜNLÜ ŞARKISINI SESLENDİRDİ


ORDU'da, Cumhuriyet'in 99´uncu yıldönümü kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Elif Buse Doğan, Ordu´da sahne aldı. Doğan, sahneye çağırdığı çocuklarla son günlerde dillerden düşmeyen `samsak döveci´ şarkısını seslendirdi.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ordu´da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ordu Valiliği'nce Cumhuriyet´in 99´uncu yılı kapsamında kentte `Cumhuriyet Şöleni´ düzenlendi. Şölen kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Elif Buse Doğan, konser verdi. Atatürk Anıtı´nda düzenlenen konsere Ordu Valisi Tuncay Sonel´in yanı sıra kent protokolü ve 7´den 70´e çok sayıda vatandaş katıldı. Elif Buse Doğan, sahneye çıkardığı çocuklarla son günlerde dillerden düşmeyen `samsak döveci´ adlı şarkıyı seslendirdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı konserde vatandaşlar, keyifli dakikalar yaşadı.`NE MUTLU TÜRK´ÜM DİYENE´Doğan, Cumhuriyet Şöleni'nde Ordu'da bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bugünün anlam ve önemi Cumhuriyetimizin 99´uncu yılı. Hepimize kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve güzel vatanımız için canını veren herkesi saygıyla, minnetle anıyoruz. Ne mutlu Türk´üm diyene" dedi.`RABBİM BU BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ DAİM EYLESİN´Vali Tuncay Sonel, Doğan´a konser nedeniyle çiçek takdim etti. Alandaki vatandaşların bayramını kutlayan Vali Sonel, "Elif Buse Doğan hanımefendi ülkemiz için önemli bir değer. Hakikaten türkü tadında bir akşam yaşatıyor hepimize. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk´ü Cumhuriyetimizin 99´uncu yılında ve silah arkadaşlarını, canlarını seve seve feda eden beyaz ay yıldız uğruna tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle sizlerin huzurunda bir kez daha anıyoruz. Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" diye konuştu.Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Elif Buse Doğan, usta sanatçıların eserlerini de seslendirdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Elif Buse Doğan´ın çocuklarla şarkı söylemesi
-Çiçek takdimi görüntüsü
-Vali Tuncay Sonel´in konuşması
-Konserden detay görüntüler
-Elif Buse Doğan´ın şarkı söyleme görüntüsü
-Elif Buse Doğan´ın konuşmasıHaber/Kamera: Mustafa KIRLAK-ORDU-DHA DHA-Gündem Türkiye-Ordu
2022-10-30 01:01:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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