Arkadaşının yola yuvarladığı tomruğun başına çarpmasıyla öldü



Mustafa KIRLAK/ULUBEY (Ordu)ORDU´nun Ulubey ilçesinde Gazi Kıraç´ın (54) ormandan yola yuvarladığı tomruğun başına çarptığı Sebahattin Yılmaz (59), hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Kıraç, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

Olay, 23 Ekim'de ilçenin Yeni Sayaca Mahallesi´nde meydana geldi. Sebahattin Yılmaz ile arkadaşı Gazi Kıraç, kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılamak için ormana gidip, bazı ağaçları kesti. Kıraç, tomrukları ormandaki yamaçtan aşağıdaki yola yuvarladı. Bu sırada tomruklardan biri, yolda bekleyen Sebahattin Yılmaz´ın başına çarptı. Kanlar içinde kalan Yılmaz, arkadaşı Kıraç´ın ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Ordu Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yılmaz, 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yılmaz´ın cenazesi, otopsisi sonrası ilçede toprağa verildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınan Gazi Kıraç, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ulubey Mustafa KIRLAK

2022-10-31 17:27:00



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