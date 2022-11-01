Otomobilin çarptığı yaya öldü; alkollü sürücü gözaltında



Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)ORDU'nun Altınordu ilçesinde, otomobilin çarptığı Dursun Ali Çonkara (77), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kaza sonrası kaçan ve alkollü olduğu tespit edilen sürücü Nevzat Ö. (52), yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza, dün akşam ilçeye bağlı Eskipazar Mahallesi Şehitlik Kavşağı'nda meydana geldi. Nevzat Ö. kontrolündeki 52 EP 050 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun Ali Çonkara'ya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağı yaralı Çonkara'yı ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çonkara, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza sonrası kaçan sürücü Nevzat Ö. ise jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Yapılan kontolde 1.56 promil alkollü olduğu belirlenen Nevzat Ö., gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-11-01 12:19:14



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