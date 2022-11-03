Bahçeden topladığı mantardan zehirlenip, öldü

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Mustafa KIRLAK/ÜNYE (Ordu), (DHA)ORDU'nun Ünye ilçesinde fındık bahçesinden topladıkları mantardan zehirlenen çiftten Harun İkinci (59), tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi, eşi Fadime İkinci (56) ise taburcu edildi.

Olay, 28 Eylül günü ilçeye bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Harun ve Fadime İkinci çifti, fındık bahçesinden topladıkları mantardan yedi. Sabaha karşı rahatsızlanan çift, Ünye Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde çiftin, mantardan zehirlendikleri belirlendi. Harun İkinci, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. İkinci, 6 gün sonra yaşamını yitirdi. Fadime İkinci ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Harun İkinci, bugün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeşilkent Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Mustafa KIRLAK

2022-11-03 16:31:43



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