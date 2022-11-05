Ordu'da toprak kaymasıyla beton mikserinin devrilme anı kamerada

Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)ORDU'nun Perşembe ilçesinde, kontrolden çıkan beton mikseri, toprağın kayması sonucu ormana doğru devrildi. Kaza anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam ilçeye bağlı Ortatepe Mahallesi Rus Deresi mevkisinde meydana geldi. Selçuk Gürsu yönetimindeki 52 TA 521 plakalı beton mikseri, kontrolden çıkarak toprağa saplandı. Aracı kurtarmaya çalışan Gürsu, toprağın kaydığını fark edince kendisini dışarı attı. Bu sırada beton mikseri, yolun aşağısındaki ormana doğru devrildi. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Perşembe Mustafa KIRLAK
2022-11-05 17:38:07
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