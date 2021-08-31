İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

AA

Alınan bilgiye göre, Ünye-Çaybaşı kara yolunun Killik Mahallesi mevkisinde, Ferdi Topaloğlu yönetimindeki 52 FL 917 plakalı otomobil ile Maviye Koç Özkaya'nın kullandığı 34 RE 3728 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen Özkaya'nın kullandığı araç devrildi.Kazada, sürücü Özkaya ile fındık toplamaya gittikleri öğrenilen diğer otomobildeki Sibel Tonkal, Serpil, Fatma, Hasan ve Seyhan Sekmen yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazanın ardından söz konusu yolda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.