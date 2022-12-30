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Ordu'nun tarihi zenginlikleri ortaya çıkarılıyor

Ordu'nun tarihi zenginlikleri adım adım gün yüzüne çıkarılıyor

Ordu'nun tarihi zenginlikleri ortaya çıkarılıyor
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AA

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun tarihi zenginliklerini adım adım ortaya çıkardıklarını söyledi.

AA'nın haberine göre Güler, Altınordu ilçesinde 1380-1390 yılları arasında inşa edildiği belirtilen Eskipazar Camisi'nin restorasyonu ve çevresinde yapılan kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Güler, gazetecilere, çalışmalardan gurur duyduklarını çünkü buranın Ordu'nun en tarihi camisi olduğunu söyledi.

Güler, buradaki işlerin yüzde 90'ının bittiğini dile getirerek, "Camiyi Allah'tan bir mani olmazsa ramazanda açmayı düşünüyoruz. Çevre düzenlemesini yapacağız. Onun dışında burada ayrıca kazılar devam ediyor. Cami restorasyonu, çevre düzenlemesi ve kazılarla çalışmaları üç ayrı koldan yürütüyoruz. Kazılar önümüzdeki ay bitecek. Bir bütün halinde hepsini birlikte halkımızın hizmetine ve beğenisine sunacağız" dedi.

Caminin kapısıyla ilgili özel çalışmalarının olduğunu anlatan Güler, "Aslı Ankara Etnografya Müzesi'nde. Onun da replikası çıkacak ve yerleştirilecek. Minberle ilgili çalışmalarımız bitti. Hepsi hazırlandı ve kalan yüzde 10'luk çalışmaları tamamlayıp hizmete açacağız. Muhteşem bir eser ortaya çıkacak" diye konuştu.

Güler, söz konusu alanın ilgili tahminlere göre, milattan önceye kadar giden bir yerleşim merkezi olma hüviyeti olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mezarlar vardı, onlar taşındı. Diğer alanları koruyacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kazılarda o dönemde kullanılan eşyalar çıktı. Sadece Hacıemiroğlu Beyliği zamanında değil, onun öncesinde de burada bir yerleşim vardı. Onlarla ilgili buluntuları da biz Kurul'la, Yason'la, Yoroz'la birlikte bulduklarımızın hepsini bir bütün halinde alacağız. Yason'dan itibaren olanlarla birlikte milattan öncesine kadar giden Ordu'nun bir tarihi var. Buralar büyük bir yerleşim ve bir imparatorluğun merkezi. Dolayısıyla Ordu'nun tarihi zenginliklerini adım adım ortaya çıkarıyoruz."

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