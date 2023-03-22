İslam alemi için en önemli ay olarak addedilen Ramazan artık başlamak üzere. Oruç tutacak vatandaşlar, akşamları da teravih namazlarını kılmak için camilerde bir araya gelecek. İşte, Ordulu okuyucularımız için hazırladığımız Ordu'da teravih namazı ne zaman kalkılacak sorusunun yanıtı...



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