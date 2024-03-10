İslam dünyasında gözlerin çevrildiği Ramazan ayı 11 Mart'ta başladı. Yurdumuzun dört bir yanında bu ay itibariyle oruç tutarak ve teravih namazları kılarak ibadet edecek yurttaşlarımız için Ordu da dahil olmak üzere il il teravih namazı saatlerini derledik. İşte, Ramazan ayının ilk haftasının 2024 Ordu teravih namazı saatleri...