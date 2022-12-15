TOKİ kura aralık ayı takvimine göre 7 ilde 15 bin 566 konut hak sahibi olacak. 15 Aralık tarihinden itibaren Ordu çekilişleri başlıyor. Peki, Ordu TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi ilçelerde olacak? İşte TOKİ Ordu kura çekimi canlı yayın izleme ekranı ile hak sahiplerinin isimleri...