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Ordu'nun Ünye ilçesinde sokakta bir kişinin tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak kaçtığı anlara ait görüntüler, sosyal medyada yayıldı. Polis, yaptığı çalışmada görüntünün gerçeği yansıtmadığını, olayın kurgu olduğunu belirledi.
İlçeye bağlı Liseler Mahallesi Sanat Sokağı'nda kimliği İlçenin Liseler Mahallesi'nde akşam saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir kişi, yanındaki kadını sözde bıçaklayarak kaçtı. Olay anı, otomobilde bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ünye Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Polisler, kentte son bir ay içerisinde bıçaklanma vakasına ilişkin emniyete herhangi bir ihbarın yapılmadığını, hastane ve sağlık kuruluşlarına da herhangi bir başvurunun olmadığını belirledi. Videonun kimler tarafından çekildiği ve videodaki kişilerin tespit edilmesi için emniyete bağlı siber ekiplerince de soruşturma başlatıldı.
Yapılan incelemelerde ekipler, kimliklerini saptadığı kişilere ulaşarak, bahse konu sosyal medyada yayınlanan görüntülerin kurgu olduğunu tespit etti. Olayla ilgili gözaltına alınan S.V. (27),O.B. (27),A.T.(19),O.K.(30) ve kadın A.Ü. (26) hakkında 'Suç uydurmak' eyleminden işlem yapıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Öte yandan Ordu Valiliği de sosyal medyada hızla yayılıp tepki çeken görüntülere ilişkin yazılı açıklamada bulundu, görüntülerin detaylı incelenmesinde olayın kurgu olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
"Ünye ilçesinde geldiği belirtilen haber, içeriğinde bir bayan şahsın, bir erkek şahıs tarafından darp edilerek bıçaklandığına dair görüntülerin yayınlanması üzerine yapılan araştırmalarda; Belirtilen gün ve öncesi dahil olmak üzere Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne intikal eden böyle bir olayın olmadığı, ilçe ve çevre hastanelerde habere konu olan bir vaka intikal etmediği anlaşılmıştır. Habere konu olay yeri tespit edilmiş ve yapılan araştırmalarda böyle bir olayın olduğuna dair herhangi bir maddi bulguya rastlanılmaması üzerine; görüntülerin detaylı incelenmesinde bu olayın kurgu olduğu anlaşılmıştır."
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