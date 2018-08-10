Örebro - Brommapojkarna maçı rakamları

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Örebro, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Brommapojkarna takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Örebro 20 puanla 10. sırada, Brommapojkarna 13 puanla 14. sırada bulunuyor. Örebro son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Brommapojkarna, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Maçın iddaa kodu 422. İddaa'da Örebro kazanır 1.50, berabere biter 3.30, Brommapojkarna kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.
Örebro son hafta oynanan Hacken maçında 5-2 kazandı.
Brommapojkarna ise Elfsborg karşılaşmasında 0-1 yenildi.
Örebro, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 13 gol yedi.
Brommapojkarna ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Brommapojkarna, 4 gol atarken 25 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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