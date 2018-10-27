Örebro - Djurgardens maçı ne zaman?

İsveç Allsvenskan maçında Örebro ile Djurgardens, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Örebro 34 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Djurgardens 38 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Örebro, son 2 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Djurgardens, geride kalan 1 maçta 1 galibiyet, le sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 476. İddaa'da Örebro kazanır 2.50, berabere biter 3.00, Djurgardens kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Örebro önceki hafta Djurgardens mücadelesinde 1-2 yenildi.

Djurgardens ise Örebro maçında 1-2 kazandı.

Örebro, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Örebro, kendi sahasında 19 gol attı, 16 gol yedi.

Djurgardens, dış sahada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Djurgardens 20 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.

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