Örebro - Hacken maçı ne zaman?

Örebro ve Hacken, 05 Ağustos 2018 Pazar günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:30. Maç öncesi Örebro 20 puanla 8. sırada, Hacken 19 puanla 10. sırada bulunuyor. Örebro, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Hacken, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 516 kodlu maçı oynayanlar; Örebro galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 3.10, Hacken galibiyet oranı 2.10. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Örebro son haftadaki AIK Stockholm müsabasında 1-2 yenildi.

Hacken ise Malmö FF maçında 1-2 kazandı.

Örebro, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 11 gol yedi.

Hacken ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hacken, 6 gol atarken 12 gol yedi.

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