Örebro - Sundsvall sahaya çıkıyor

Örebro ve Sundsvall, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Örebro 26 puanla 10. sırada, Sundsvall 32 puanla 6. sırada bulunuyor. Örebro, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Sundsvall, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 438 kodlu maçı oynayanlar; Örebro galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.10, Sundsvall galibiyet oranı 2.50. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Örebro son hafta oynanan Sundsvall maçında 0-0 berabere kaldı.

Sundsvall ise Örebro maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Örebro, 13 gol attı ve 15 gol yedi.

Sundsvall, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sundsvall 19 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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