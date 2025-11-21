Oregon - Houston kaç kilometre? Oregon - Houston arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?
ABD'nin kuzeybatısındaki Oregon ile güneydeki Houston ve Teksas arasındaki yolculuk birçok kişinin favori rotasının üzerindedir. Farklı eyaletleri ve coğrafi zenginliği görmek isteyenler için ilgi çekici olan bu rota, farklı özellikleriyle göze çarpar. Peki Oregon - Houston kaç kilometre, ne kadarlık mesafesi var ve ne kadar sürede gidilir? Gezilecek yerler var mı? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…
Oregon’un yeşil ormanları ve doğal güzelliklerinden, Houston’un modern şehir yaşamına uzanan bu yolculuğun detayları birçok kişi tarafından merak edilir. Özellikle iş, tatil ve gezi amaçlı yapılabilir. Kara yolu, uçak veya otobüs seçenekleriyle iki şehir arasındaki mesafe kolaylıkla kat edilebilir. Peki Oregon - Houston ne kadar sürede gidilir?
Oregon, Portland, Eugene ve Salem gibi şehirleriyle doğa ve kültür açısından zengin bir eyalet olma bayrağına sahiptir. Houston ise Teksas’ın en büyük şehirlerinde baş sıraradır. Özellikle iş ve kültür merkezleri ile öne çıkar. Oregon’dan Houston’a seyahat edenler, çoğunlukla uçak tercih etse de kara yolu ile yapılan yolculuk da oldukça popülerdir. Konu ile ilgili detayları yazının devamında bulabilirsiniz…
OREGON - HOUSTON ARASI KAÇ km?
Oregon - Houston kaç km? Oregon ile Houston arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 3.600 km civarındadır. Bu rota ABD’nin batı kıyısından güneydoğu kısmına kadar uzanır ve yol boyunca birçok eyaletten geçilir.
OREGON - HOUSTON ARASI MESAFE NE KADAR?
Peki Oregon - Houston mesafe ne kadar? Detaylar şöyle;
Kara yolu mesafesi, rotanın seçimine ve yol durumu şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu noktada size uygun rotayı, aracı ve saati seçerek km üzerinden ortalama bir süre hesaplayabilirsiniz.
OREGON - HOUSTON ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?
Oregon - Houston ne kadar sürede gidilir? İşte konu ile ilgili bazı detaylar;
