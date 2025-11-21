Habertürk
        Oregon - Houston kaç kilometre? Oregon - Houston arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Oregon - Houston kaç kilometre? Oregon - Houston arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        ABD'nin kuzeybatısındaki Oregon ile güneydeki Houston ve Teksas arasındaki yolculuk birçok kişinin favori rotasının üzerindedir. Farklı eyaletleri ve coğrafi zenginliği görmek isteyenler için ilgi çekici olan bu rota, farklı özellikleriyle göze çarpar. Peki Oregon - Houston kaç kilometre, ne kadarlık mesafesi var ve ne kadar sürede gidilir? Gezilecek yerler var mı? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

        21.11.2025 - 11:11
        Oregon - Houston kaç kilometre?
        Oregon’un yeşil ormanları ve doğal güzelliklerinden, Houston’un modern şehir yaşamına uzanan bu yolculuğun detayları birçok kişi tarafından merak edilir. Özellikle iş, tatil ve gezi amaçlı yapılabilir. Kara yolu, uçak veya otobüs seçenekleriyle iki şehir arasındaki mesafe kolaylıkla kat edilebilir. Peki Oregon - Houston ne kadar sürede gidilir?

        Oregon, Portland, Eugene ve Salem gibi şehirleriyle doğa ve kültür açısından zengin bir eyalet olma bayrağına sahiptir. Houston ise Teksas’ın en büyük şehirlerinde baş sıraradır. Özellikle iş ve kültür merkezleri ile öne çıkar. Oregon’dan Houston’a seyahat edenler, çoğunlukla uçak tercih etse de kara yolu ile yapılan yolculuk da oldukça popülerdir. Konu ile ilgili detayları yazının devamında bulabilirsiniz…

        OREGON - HOUSTON ARASI KAÇ km?

        Oregon - Houston kaç km? Oregon ile Houston arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 3.600 km civarındadır. Bu rota ABD’nin batı kıyısından güneydoğu kısmına kadar uzanır ve yol boyunca birçok eyaletten geçilir.

        OREGON - HOUSTON ARASI MESAFE NE KADAR?

        Peki Oregon - Houston mesafe ne kadar? Detaylar şöyle;

        • Kara yolu (araba): Yaklaşık 3.600 km
        • Kuş uçuşu (hava yolu): Yaklaşık 3.300 km

        Kara yolu mesafesi, rotanın seçimine ve yol durumu şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu noktada size uygun rotayı, aracı ve saati seçerek km üzerinden ortalama bir süre hesaplayabilirsiniz.

        OREGON - HOUSTON ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Oregon - Houston ne kadar sürede gidilir? İşte konu ile ilgili bazı detaylar;

        • Araba: Yolculuk duraklama ve mola süreleri hariç yaklaşık 35 ile 40 saat sürer.
        • Otobüs: Uzun bir otobüs yolculuğu söz konusudur ve genellikle 2 gün civarında varılabilir.
        • Uçak: Portland Uluslararası Havalimanı’ndan Houston George Bush Intercontinental veya William P. Hobby Havalimanı’na uçuş yaklaşık 4-5 saat arası sürer. Ancak havaalanına ulaşım ve güvenlik kontrolleri eklenirse toplam süre 7 saat civarına ulaşabilir.

        OREGON GEZİLECEK YERLER

        • Portland: Renkli sokakları, parkları ve yemek kültürü ile ünlü bir destinasyondur.
        • Crater Lake Ulusal Parkı: ABD’nin en derin gölü ve muhteşem doğal manzaralarıyla göze çarpan bir ulusal parktır.
        • Columbia Nehri Vadisi: Şarap bağları ve doğa yürüyüşleri için ideal bir noktadır.Cannon Beach: Sahil yürüyüşleri ve Haystack Rock ile ünlü plajlardan biridir.
        • Mount Hood: Kayak ve dağ yürüyüşleri için popüler bir destinasyondur.
        • Washington Park
        • Uluslararası Gül Test Bahçesi
        • Portland Sanat Müzesi

        HOUSTON GEZİLECEK YERLER

        • Space Center Houston: NASA’nın uzay merkezi ve interaktif sergileri ile dolu olan bir destinasyondur.
        • Downtown Houston: Modern gökdelenler, alışveriş merkezleri ve kültürel mekanları barındıran bir gezi durağıdır.
        • Museum District: Sanat, tarih ve bilim müzeleri ile dolu bir bölge olarak öne çıkar.
        • Houston Hayvanat Bahçesi: Aileler için eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunabilir.
        • Buffalo Bayou Park: Doğa yürüyüşleri, kano ve bisiklet rotalarıyla keyifli bir alan olarak kabul edilir.
        • Buffalo Bayou
        • Hermann Park
        • Amerikan Kovboy Müzesi
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
