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        Haberler Sağlık Organ nakliyle hayata tutunan hasta 30 yıl sonra ameliyatını yapan doktoruyla buluştu

        Organ nakliyle hayata tutunan hasta 30 yıl sonra ameliyatını yapan doktoruyla buluştu

        Siroz hastalığından karaciğer nakliyle kurtulan Nurettin Açıl (78), 30 yıl önce ameliyatı yapan Prof. Dr. Şükrü Emre ile bir araya geldi, doktoruna rahatsızlığından sonra geçirdiği sağlıklı yaşam için yeniden teşekkür etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 12:47 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:47
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        Organ nakliyle hayata tutunan hasta 30 yıl sonra ameliyatını yapan doktoruyla buluştu
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        Hepatit B hastalığına bağlı siroz teşhisi alan Nurettin Açıl, karaciğer nakli olabilmek için 30 yıl önce ABD'ye gitti. Mount Sinai Hastanesinde, Prof. Dr. Şükrü Emre ve ekibi tarafından ameliyatı gerçekleştirilen Açıl, trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç kızın bağışlanan karaciğeriyle yaşama tutundu.

        Nurettin Açıl, yurt dışından ülkesine dönen ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi Medical Point Hastanesi Tıbbi Direktörlüğünü görevini üstlenen Prof. Dr. Şükrü Emre'ye 30 yıl aranın ardından teşekkür ziyaretinde bulundu.

        "İKİNCİ YAŞAMIMDAYIM"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Nurettin Açıl, 48 yaşındayken yapılan karaciğer nakli sonrası ciddi bir rahatsızlık yaşamadığını belirtti.

        Nakil olan hastalara stres yaratan durumlardan uzak kalmalarını ve beslenmelerine dikkat etmelerini tavsiye eden Açıl, "İlaçlarını da aksatmamaları gerekiyor. Şimdi ikinci yaşamımdayım ve bana organını bağışlayan insanı minnet ve şükranla anıyorum. Prof. Dr. Şükrü Emre'ye bana yaptığı başarılı karaciğer nakli ameliyatı ve ondan sonra gösterdiği desteklerinden dolayı da bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Prof. Dr. Şükrü Emre ise iyi geçen bir karaciğer nakli ameliyatı sonrası hastaların uzun yıllar sağlıklı yaşadığını vurguladı.

        Nurettin Açıl'ı görünce eski günlerine döndüğünü aktaran Emre, "O zaman küçük olan çocukları büyümüş, evlenmiş, çok iyi yerlere gelmiş. Karaciğer nakli yapılan kişiler eğer kendilerine çok iyi bakarlarsa, Nurettin Bey'de olduğu gibi 30-40 sene sağlıklı yaşayabilirler. Hatta benim karaciğer nakli sonrası 50 sene yaşadığını bildiğim insanlar var. Nurettin Bey çok mutlu. Bana, 'sayende çocuklarımı büyüttüm, mürüvvetlerini gördüm, çok teşekkür ederim, minnettarım.' dedi. Bunları duymak beni de çok mutlu etti" değerlendirmesinde bulundu.

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