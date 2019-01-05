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1 Ocak'ta vizyona girmesi beklenen Organize İşler 2 Yılmaz Erdoğan'ın kararıyla ertelenmişti. Peki Organize İşler 2 ne zaman vizyona girecek?
ORGANİZE İŞLER 2 FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Başrollerini, Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Bensu Soral'ın paylaştığı Organize İşler 2 filmi vizyona mart ayında girmesi bekleniyor.
ORGANİZE İŞLER FİLMİ KONUSU NEDİR?
İstanbul şehrinde Organize İşler tam gaz devam etmektedir. Sazanlar yem peşinde, oltalar Asım Noyan ve ekibinin elinde, daha büyük balıklar ise bu ekibin peşindedir. Dönen dolaplar içinde saflar, temizler, kirliler iç içedir. Ve bu sefer darbe hiç beklenmedik yerden gelir: Asım’ın biricik kızı Nazlı dolandırılır. Dolandırıcılar kralının kızı dolandırılır ise ne olur? Nazlı babasını organize işlerden caydırmak isterken, kendisi mi sazan sarmalına takılmıştır? Gerçeğin tipi bozuk olduğunda, insanlara yakışıklı yalanlar mı lazım olur?
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