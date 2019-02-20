Organize İşler Sazan Sarmalı'nın vizyondayken Netflix'te de gösterime açılması vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilirken filmi izleyemeyenler ise Organize İşler Sazan Sarmalı sinemada var mı yok mu oldu.

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI SİNEMADA VAR MI?

Organize İşler Sazan Sarmalı sinema salonlarında da gösterimde olmaya devam ediyor.

BKM'DEN NETFLİX AÇIKLAMASI

Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler Sazan Sarmalı filminin sinemalarda gösterilirken Netflix'de de yayına girmesinin ardından gelen tepkiler üzerine BKM tarafından bir açıklama paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Organize İşler Sazan Sarmalı filmimiz, üçüncü haftasında hem sinemalarımızda hem de Netflix üzerinden gösterimine devam etmektedir."

"BKM olarak; sonuna kadar desteklediğimiz ve yasalaşmasından büyük memnuniyet duyduğumuz sinemalarla ilgili düzenlemenin; kampanyalar ve yazılımlarla ilgili kısmının yürürlüğünün, teknik ve ticari nedenlerle 01 Temmuz 2019'a ertelenmiş olmasına rağmen, filmlerimizin vizyon tarihlerini ertelemedik ve sezon için hazırladığımız tüm filmlerimizi vizyona çıkarma kararı aldık."

"Sektörümüzde yaşanan bu krizde ve değişen dünya koşullarında sinemayı ayakta tutmak adına Netflix ile yaptığımız bu anlaşmanın Türk sinemasını daha iyi bir yere taşıyacağına eminiz. Organize İşler Sazan Sarmalı filmi Netflix üzerinden Türkiye dahil toplam 190 ülkede yayına açılacaktır."

"İstanbul’a ait bir filmi dünya çapında milyonlarca izleyiciye sunmak kararımızın gelecekte Türk sinemasının da aynen Türk dizilerinde olduğu gibi dünya seyircisi ile buluşmasına önayak olacağına, ülkemizin ve Türk sinemasının tanıtımına büyük katkı sağlayacağına kalpten inanıyoruz. Ayrıca bu özel anlaşma ile filmimizi dünyanın her yerinde yaşayan sinema seyircisine ve yurttaşlarımıza izletme imkanı bulduğumuz için sevinçli ve gururluyuz. "

"Netflix ile yaptığımız anlaşma sadece Organize İşler Sazan Sarmalı filmimiz için geçerlidir ve diğer BKM filmleri yalnızca sinemalarda gösterime girecektir. Filmimizin gişe rakamları beklenen düzeyde devam ederken, ülkemizde ve dünyanın her yerinde yaşayan seyircilerimize gösterdikleri büyük ilgi için yürekten teşekkür ederiz."